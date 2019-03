Imate stariji iPhone? Evo kako možete pokušati instalirati novije aplikacije na njega

App Store nudi samo najnovija izdanja aplikacija, pa se čini kako ste osuđeni na korištenje starijih izdanja. Ali, tomu ne mora biti tako. Možete doći i do novijih, ako znate gdje ih potražiti

App Store nudi samo najnovija izdanja aplikacija, pa se čini kako ste osuđeni na korištenje starijih izdanja. Ali, tomu ne mora biti tako. Možete doći i do novijih, ako znate gdje ih potražiti.

Kad to dovrši potražite aplikaciju koju želite osvježiti. Uz nju će biti sličica za preuzimanje iCloud. Kucnite na tu sličicu i pričekajte. Postupak može dulje potrajati, pa budite strpljivi.

Nakon nekog vremena App Store će prikazati obavijest u kojoj je navedeno kako ne možete dobiti tu aplikaciju jer ne funkcionira s izdanjem iOS-a instaliranim na vašem uređaju. Ali, također će vam ponuditi preuzimanje prethodnog izdanja. Kucnite dugme Download i aplikacija će uskoro biti preuzeta.

Ovaj pristup ima igraničenja. Računajte kako novije izdanje aplikacije na starijem uređaju neće raditi podjednako dobro kao na novijem uređaju.

Ovaj je trik, čini se, dostupan samo za aplikacije koje ste već prethodno kupili. No, ako imate uređaj s novijim izdanjem iOS-a na raspolaganju vam je još jedan. Na tom uređaju pronađite i kupite aplikaciju koju želite koristiti. Provjerite prije no što to učinite hoće li funkcionirati na vašem starijem uređaju.

Ako će funkcionirati, kupite ju na novijem uređaju. Pojavit će se u povijesti kupovine (Purchased history) na svim vašim uređajima pogonjenim iOS-om, uključujući i vaš stariji uređaj. Nakon nekog vremena aplikacija bi se trebala pojaviti pa na njoj isprobajte ranije opisani trik, piše Apple Insider.