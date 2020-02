Zar vas vaši mobilni telefoni zbilja prisluškuju? Domaći haker ima odgovor

Korisnici mobilnih telefona sve češće prigovaraju da ih njihovi uređaji 'prisluškuju i serviraju im oglase vezane uz razgovore'. Šibenski sigurnosni stručnjak je u nedavnom razgovoru dao zanimljiv odgovor na ovu dilemu

Kao korisnici interneta mi ostavljamo trag kamo god išli. Kolačići vezani uz povezivanje vašeg računala ili smartfona na neku uslugu ili web stranicu bilježe se kod jednog pružatelja usluga i onda u kombinaciji s ostatkom vašeg digitalnog profila dobijenog kod neke druge stranice koristi za slaganje složene slike vaših navika i preferenci. Premda sve stranice i usluge sakupljaju informacije o vama, samo dio njih te informacije prodaje oglašivačima, no problem je što ih ima dovoljno puno da, ukoliko netko zbilja tako želi, može složiti vaš profil te vas ciljati personaliziranim reklamama koje, primjerice, znaju u kojem gradu živite, koji je vaš spol i kave stvari pretražujete internetom.

Odgovor na pitanja vezana uz privatnost na internetu i dalekosežnost vaših aktivnosti na globalnoj mreži dao je sugovornik Šibenskog portala, haker Denis Periša.



'Sve informacije iz bilo kakvih vaših razgovora, pretraživanja ili aplikacija, čak i dejting aplikacija, kasnije se obrađuju i prodaju. To je glavni izvor aplikacijama za koje vi mislite da su besplatne. Ništa nije besplatno' tvrdi sigurnosni stučnjak.



Što se primjera čitateljice koja je prvotno kontaktirala portal zbog zabrinutosti za prisluškivanje, Periša navodi da je sigurno u jednom trenu pretraživala proizvod te da je hrpa oglasa izravni rezultat tih postupaka. 'To je kao deja-vu. Možda se ne sjećate, ali sigurno ste googlali ili je čak izletjelo negdje prije, a vi ste duže zadržali pogled na tom proizvodu ili kategoriji proizvoda'.



Razlog za paniku?



Periša je također naglasio da uređaj skoro sigurno ne snima korisnikove razgovore zato je bi inače došlo do povećanja potrošnje internetskog prometa, telefon bi se zagrijavao i baterija bi se praznila puno brže. Što se profiliranja na internetu tiče, on naglašava da je takvo stanje već neko vrijeme i da se sve sakupljene informacije na neki način prodaju - u svrhu personaliziranog i relevantnog oglašavanja. 'Nije to ništa loše, možda vam se na prikažu stvari koje trebate baš u trenutku kada ste u potrazi za njima', zaključio je sugovornik.



Kako se obraniti?



Ako zbilja ne želite da gledate personalizirane oglase, u preglednicima možete koristiti mod za privatnost koji ne pamti povijest pregleda ili pretrage, a svemu možete dodati i hrpu pluginova koji na jedan ili drugi način blokiraju prikaz reklama. Ovim ćete metodama, ako ne u cijelosti, barem donekle usporiti sustave koji konstantno prate što radite na internetu.