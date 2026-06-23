Zaokret na pomolu: Uskoro ćemo moći izgraditi vlastiti Steam Machine

Valveov novi Steam Machine već je digao prašinu zbog cijene ( 1.049 američkih dolara za početni model), ali donosi nešto potencijalno puno zanimljivije.

Naime, iz Valvea je stigla potvrda kako operativni sustav SteamOS postaje sve više prilagođen desktop računalima, otvarajući vrata igračima za izgradnju vlastitih Steam strojeva koristeći standardne PC komponente i operativni sustav koji pokreće Steam Deck.

Pierre-Loup Griffais iz Valvea nedavno je otkrio kako, počevši od SteamOS-a 3.8, korisnici mogu učinkovito sastaviti vlastiti Steam Machine koristeći bilo koje dijelove računala žele.

Najnovije izdanje SteamOS 3.8.10 već uključuje poboljšanu kompatibilnost s modernim Intelovim i AMD-ovim platformama, što olakšava instalaciju operativnog sustava na hardver stolnog računala.

Valve također radi na rješavanju jednog od najvećih ograničenja SteamOS-a. Ušli su u blisku suradnju s Nvidijom na podršci za grafičke drajvere, iako do pune kompatibilnosti vjerojatno neće stići tijekom ove godine.

Iako je već tehnički bilo moguće instalirati SteamOS na računala, proces je često bio kompliciran i uglavnom usmjeren na sustave temeljene na AMD-u, piše Digital Trends.