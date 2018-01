Zaigrali smo borilačku ekstravagancu Dragon Ball FighterZ, evo dojmova

Novi naslov iz Ark Systema i Namcoa stvoren je za sve profile igrača, no prije svega cilja na obožavatelje Dragon Balla i (vrlo) dobrih borilačkih igara

Jasno, ista komanda ne radi nužno istu stvar kod dva različita lika, no trik je u mehaničko učenju kombinacija, odnosno jednostavnoj šemi kontrola. Igra borbu čini izazovnom nizom drugih mehanika poput punjive energije udaraca, kontri ili sakpljanja Zmajevih kugli, no da krenem pričati o tome, ovu bi recenziju pretvorio u knjižicu s uputstvima za korištenje.

Ono što želim reći je da je Dragon Ball FighterZ mogao je biti sto puta kompliciraniji, no on to jednostavno nije. Jedini pravi prigovor koji sam uspio smoći nevezan je uz osnovno iskustvo igre, odnosno borbu između dva igrača. Kampanja tijekom koje pratite relativno blesavu priču o zlim klonovima koji potamane sve heroje solidno je mjesto za vježbu kombinacija udaraca i strategije, no pati od trivijalnih izazova i loše režiranih sukoba. Čak ni sustav napredovanja kampanju za jednog igrača čini trivijalnom. Jedini razlog zbog kojeg sam se koncentrirao na akciju su vrhunski producirane animirane sekvence.

Što igrati?

Arkada je, za razliku od kampanje, dosta izazovna stvar – prije svega zbog podesive težine i činjenice da je najkorisnija u slučaju da se spremate za najbolji dio igre, a to je online mod. Kao i sve igre u žanru, kašnjenje komandi jednako je izgubljenom meču, što otprilike znači da, pored dobre vještine morate imati i ponešto sreće da naiđete na protivnika koji ne koristi 56k dial-up modem.