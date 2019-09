Budućnost je, kažu, u personaliziranim lijekovima. Ovi hrvatski znanstvenici znaju i kako to ostvariti

Gordana Matijašić i njezin mali tim sa Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu istražuju primjenu tehnologije 3D tiska u farmaceutskoj industriji, izrađuju složene kapsule i tablete za kontrolirano oslobađanje lijekova te se pripremaju za skoru budućnost u kojoj bi liječenje trebalo postati posve personalizirano

Ima tome dvije godine kako je ideju o 3D tiskanju tableta na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije predložio Matija Gretić , asistent na tamošnjem Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. Uz opremu kojom je raspolagao Fakultet i s novcem koji se kod nas ulaže u znanost, činilo se da će to biti još jedna u nizu dobrih ideja bačenih u vjetar. No prva tableta ipak je nakon nekog vremena otisnuta na opremi kolege Domagoja Vrsaljka i 3D printerima kućne izrade Marka Kranjčića i Tina Rahelića .

Probni otisci bili su izrađeni tehnologijom taložnog srašćivanja od dostupnih polimera koji nisu bili pogodni za oralno doziranje jer se nisu dobro otapali u želucu i crijevima. No bio je to tek početak puta na kraju kojeg hrvatski znanstvenici žele trodimenzionalnim printerom tiskati kapsule s lijekovima koji će se koristiti u personaliziranoj medicini. A to je stvar kojoj predviđaju skoru i svijetlu budućnost.

Istraživanje u dva smjera

Za početak, valjalo je iznaći farmaceutski materijal pogodan za 3D tisak. Riječ je filamentima, vlaknima u koje se ugrađuje djelatna tvar i potom u slojevima nanosi u željeni oblik. Drugi dio istraživanja bio je usmjeren na razvoj novih modela koji će omogućiti kontrolu oslobađanja sadržaja vlastitom geometrijom, bez dodavanja pomoćnih tvari. Takvi oblici sadržavali bi jednu ili više djelatnih tvari, ovisno o geometriji i potrebama pacijenata.