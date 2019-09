Profesor s FER-a upozorava: Moramo razviti komunikaciju među uređajima u tijelu da ne bi radili jedan protiv drugog, kao što to čine lijekovi

Svijet ubrzanim koracima grabi naprijed na području biomedicinskog inženjerstva, a o njegovu potencijalu i značenju za Hrvatsku razgovarali smo s profesorom Ratkom Magjarevićem s Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Profesor Magjarević podsjeća na veliki znanstveni projekt - The Brain Project. Koliko god su danas računala jako brza i moćna, ona još ne mogu parirati čovjeku. Projekcije su da će do 2040. računala biti tako moćna da će samostalno ostvarivati sve ono što danas ostvaruje ljudski mozak.

'Kad bismo naučili kako preslikati sadržaj našeg mozga u računala, mogli bismo živjeti paralelno još jedan život i živjeti vječno, odnosno toliko dugo koliko bi se napajalo računalo. To je velik izazov ljudskom rodu. No postavlja se pitanje - ako preselite sadržaj svog mozga i emocije u računalo koje može nastaviti samostalan život, hoće li to računalo misliti isto što i vi mislite u tom trenutku?' pita se Magjarević. 'Tu se otvara niz zanimljivih tema. To nije projekt samo biomedicinskog inženjerstva, nego i medicinara, biologa, kemičara, fizičara... Sve te struke moraju udružiti znanja i vještine da bi se takav projekt mogao potencijalno ostvariti.'

Bioničke oči, umjetne pužnice i pacemakeri

Biomedicinsko inženjerstvo razmišlja i o kiborzima, o pojačavanju raznih funkcija ljudskog organizma. Iza tih istraživanja obično stoji vojska, a rezultati se odmah primjenjuju u svemirskim istraživanjima, ali i vatrogastvu. Ide se na jačanje snage, poput ruke koja može razbiti vrata, ali i jačanje senzorike. Na primjer, je li moguće ugraditi još jedno, infracrveno oko, senzor koji bi spajanjem na skupinu živčanih stanica u mozgu znao interpretirati infracrvene snimke.

A to nas vraća u realnost, u kojoj već postoje različiti umjetni organi. Eto, bioničko oko omogućuje bolje snalaženje u prostoru, ali daleko je to još od prave zamjene. Danas, kad i najjednostavniji telefon snima slike od nekoliko megabajta, bioničkim okom u mozak znamo prebaciti samo 60 piksela iz umjetne rožnice. Sljedeća generacija trebala bi imati oko tisuću elemenata slike. To je značajan napredak, no ako smanjite neku sliku od 10 MB na kilobajt, znat ćete o čemu govorimo, kaže Magjarević.