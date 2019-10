Oni imaju moćno oružje za gejmerski svijet: Nema smisla da proizvodimo mobitele kad drugi to već dobro rade. Ali s tenkovima je druga priča...

Na šestom izdanju natjecanja tehnoloških ideja Idea Knockout, održanom prošli petak u HUB-u 385 u Zagrebu, pobjedu je odnio tim Iron Bull Tanks s modelom daljinski upravljanog tenka po uzoru na računalne igre. Slijedi predstavljanje na CES-u u Las Vegasu te napad na svjetsko tržište

'Cilj je prenijeti igricu u stvarnost, potaknuti komunikativnost igrača, druženje te nadmudriti protivnika i ostvariti stratešku prednost', objašnjavao je okupljenima na Idea Knockoutu Imoćanin Mario Jukić , osnivač tima Iron Bull Tanks i naftni inženjer u Ini. A ono što je tada držao u rukama bio je robotizirani model s operacijskim mogućnostima stvarnog tenka: od kretanja i ispaljivanja plastičnih granata do sustava za detekciju primljenih pogodaka i oštećenja.

'Igrači će sa svojim tenkovima kretati s obje strane bojišta i započinjati borbu do posljednjeg', najavljuju Jukić i Medić. Gađat će se, izbjegavati na bojnom polju i nadmudrivati, gledajući istovremeno u mapu i u ekrane kako bi se što bolje i preciznije odredio cilj.

'Osnovna ideja je izrada igraonice', objašnjava Jukić. 'Namjeravamo izraditi tematske mape : Sahare, Njemačke, francuskog bojišta 1941... Uz njih bi išla pripadajuća oprema, kakva se u to vrijeme koristila na tom tenku, na toj bojišnici.' Postojat će i posebne mape s uzvišenjima, udolinama, zgradama... Bit će to kao mali grad u maketi, koja će poput tenka dolaziti u omjeru 1/12.

Američki Pershing tek je prvi u nizu tenkova koje namjerava isprintati ekipa iz Iron Bulla. Sljedeći na redu bit će njemački Tigar, a onda na red dolaze drugi modeli slavnih tenkova iz povijesti . No iza ovog projekta stoji još veća poslovna ideja u kojoj su tenkovi tek dio priče.

'Bitno je da se ljudi zabave dok se igraju', kažu u Iron Bullu. Pritom je važan i timski rad. Dva igrača moraju dobro komunicirati; treba li sad malo skrenuti ulijevo ili udesno, okrenuti kupolu, namjestiti cijev...

Postoje i drugi tenkovi, ali ne tako dobri

'Tim se mora dobro uigrati. Moraš pratiti sve što se događa na terenu želiš li stvoriti skill set kojim ćeš pobjeđivati u ovoj igri, baš kao i kad igraš neku igru za računalom', veli Jukić. Postoji li negdje već nešto slično? Imaju li konkurenciju?

'Apsolutno ne!' reći će ekipa iz Iron Bulla. 'To je i glavni razlog za upuštanje u ovaj projekt. Nema smisla da proizvodimo mobitele jer drugi ljudi to rade već dovoljno dobro.' Što se tiče konkurencije, otkriva Jukić, postoje razni proizvođači modela tenkova, uglavnom u Kini. No njihovi su modeli izrađeni u omjeru 1/16 pa su znatno manji od tenkova kakve namjerava izrađivati Iron Bull.