Europa se sprema za ratne scenarije, no može li proizvesti dovoljno oružja bez SAD-a?

Vrijednost europskih vojnih kompanija vrtoglavo raste, no pitanje je može li industrija doista pratiti političke ambicije

'U tijeku je nova era naoružavanja u Europi', izjavio je početkom godine Armin Papperger, izvršni direktor njemačkog Rheinmetalla. Sudeći prema tržišnim trendovima, investitori se u potpunosti slažu s njim. Od početka godine vrijednost te najveće njemačke obrambene kompanije skočila je s 27 na 78 milijardi eura; čak 90 puta više od godišnje neto dobiti. Time se približila američkom divu Lockheed Martinu. Sličan rast bilježe i druge velike europske obrambene tvrtke, poput britanskog BAE Systemsa, francuskog Thalesa i talijanskog Leonarda, piše Economist.

Trumpov povratak i europski strah od ovisnosti Rat u Ukrajini već je uzdrmao sigurnosnu arhitekturu kontinenta, no povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću učvrstio je uvjerenje europskih čelnika da moraju povećati ulaganja u obranu. Samo ove godine europske države izdvojit će više od 180 milijardi dolara za vojne potrebe, dvostruko više nego 2021. godine, i više nego što će potrošiti Sjedinjene Države. Taj iznos i dalje će rasti – članice NATO-a u lipnju su dogovorile da do 2035. godine povećaju izdvajanja za obranu s dosadašnjih dva na 3,5 posto BDP-a, uz dodatnih 1,5 posto za prateću infrastrukturu. Europski čelnici u tome vide priliku za oživljavanje svoje obrambene industrije, u koju se desetljećima vrlo malo ulagalo. Oslanjanje na američko oružje pokazalo se rizičnim: između veljače 2022. i rujna 2024. godine trećina europskih nabava oružja dolazila je iz SAD-a. No u slučaju sukoba, primjerice u Južnom kineskom moru, američka bi industrija prioritetno opskrbljivala vlastitu vojsku. Europska komisija u ožujku je u bijeloj knjizi za europsku obranu, 'Spremnost 2030', zaključila da europske tvrtke nisu sposobne proizvoditi sustave i opremu u količinama i brzinom koju članice zahtijevaju'. U listopadu je predstavljen i 'Plan za očuvanje mira – pripravnost u području obrane do 2030', a on definira obrambene prioritete za idućih pet godina. No ostvarenje tih ciljeva zahtijevat će duboku transformaciju industrije opterećene birokratskim zastojima i manjkom inovativnih novih igrača, kao i rascjepkanošću.

Rheinmetall Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE