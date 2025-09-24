Xiaomi predstavio REDMI Pad 2 Pro Seriju - veliki tablet za profesionalnu zabavu i TV S Pro Mini LED Seriju 2026 - televizore s kino doživljajem u domu

Od 16. listopada na hrvatskom tržištu bit će dostupni REDMI Pad 2 Pro i REDMI Pad 2 Pro 5G. Kupci koji odaberu REDMI Pad 2 Pro od 16. listopada do 16. studenoga dobivaju na poklon REDMI Smart Pen, a uz REDMI Pad 2 Pro 5G kod teleoperatera, od 23. listopada do kraja godine, poklanja se tipkovnica

Xiaomi je danas u Münchenu predstavio REDMI Pad 2 Pro Seriju, koja uključuje REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version i REDMI Pad 2 Pro 5G. Namijenjena svima koji traže uranjajuće iskustvo zabave na velikom ekranu, ova serija donosi filmove i igre u život s upečatljivim vizualima i besprijekornim performansama. Stvorena za svakodnevnu zabavu, kombinira prostrani zaslon, ogromnu bateriju, impresivan zvuk i svestrane značajke koje se lako prilagođavaju svakodnevnoj upotrebi.

U središtu REDMI Pad 2 Pro Serije nalazi se 12,1-inčni ultra-veliki 2.5K zaslon, koji gledatelja uvlači dublje u svaku scenu. Dolby Vision® donosi preciznije boje za realistične vizuale, dok adaptivna brzina osvježavanja do 120 Hz osigurava tečan prikaz bilo da se radi o streamingu, igranju ili multitaskingu. Zahvaljujući DC dimmingu i trostrukim TÜV Rheinland certifikatima za Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free i Circadian Friendly prikaz, zaslon smanjuje naprezanje očiju i ostaje ugodan i tijekom dugih sesija gledanja. Za one koji žele još profinjenije vizualno iskustvo, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version donosi unaprijeđeni AG nano-teksturirani zaslon koji smanjuje odsjaj i refleksije do 97%, a nudi i površinu nalik papiru – idealnu za čitanje, skiciranje ili pisanje bilješki. Zabavno iskustvo upotpunjuje quad-speaker sustav s Dolby Atmos® i Hi-Res Audio, koji ispunjava prostor bogatim, uranjajućim zvukom. S ručno podešivim pojačanjem glasnoće do 300%, zvuk ostaje jasan čak i u bučnom okruženju.

Kako bi bez problema izdržala duge sesije zabave, REDMI Pad 2 Pro Serija opremljena je masivnom baterijom od 12000mAh (tip), jednom od najvećih Xiaomi baterija za tablete na globalnom tržištu. Kada je vrijeme za punjenje, tu je 33W brzo punjenje, dok 27W žično reverzno punjenje omogućuje da tablet posluži i kao prijenosna baterija za druge uređaje. Snagu ovom trajanju daje Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform, izrađen u učinkovitom 4nm procesu, optimiziran za zahtjevne aplikacije na velikom zaslonu.

Cjelokupno iskustvo dodatno obogaćuje integrirana Xiaomi međupovezivost pokretana Xiaomi HyperOS-om, koja omogućuje bešavno povezivanje s drugim Xiaomi uređajima. REDMI Pad 2 Pro Serija podržava značajke poput Call sync, Shared clipboard, Network sync i Home screen+, što tabletu omogućuje pristup i upravljanje aplikacijama i datotekama s telefona. Korisnici mogu koristiti i Cross-device kamere za fleksibilne video pozive i višekutno live streamanje povezivanjem kamera s više uređaja. Mogućnosti dodatno proširuju Google Gemini i Circle to Search with Google za naprednu asistenciju. Na kraju, uz do 2TB proširive pohrane, korisnici imaju dovoljno prostora za spremanje videa, dokumenata i kreativnih projekata, čineći REDMI Pad 2 Pro Seriju spremnom da zabavu uvijek drži na dohvat ruke.

Seriju nadopunjuje i niz pažljivo dizajniranih dodataka. REDMI Smart Pen pruža precizno i prirodno pisanje i crtanje uz 4096 razina pritiska i ultra-nisku latenciju u milisekundama. Za ugodno tipkanje, REDMI Pad 2 Pro Keyboard donosi PC-razinu iskustva s prostranim tipkama dimenzija 16×16 mm, hodom tipke od 1,3 mm i razmakom tipki od 19 mm. Tipkovnica uključuje i ugrađenu petlju za stylus, kako bi olovka uvijek bila pri ruci. REDMI Pad 2 Pro Cover pak štiti tablet, a istovremeno služi i kao praktično postolje, opremljeno ugrađenim držačem za olovku kako bi sve bilo nadohvat ruke. Cijena i dostupnost REDMI Pad 2 Pro dostupan je u memorijskim varijantama 6+128 GB po cijeni od 279 EUR te 8+256 GB po cijeni od 329 EUR. Model REDMI Pad 2 Pro 5G s memorijom 8+256 GB može se nabaviti po cijeni od 399 EUR. Dodatna oprema također je dostupna zasebno: REDMI Smart Pen po cijeni od 49 EUR, dok je redovna cijena tipkovnice 89 EUR. Uz REDMI smart Pen i tipkovnicu, dolazi i zaštitni cover po cijeni od 29 EUR. Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026: Kino doživljaj i vrhunska izvedba u vašem domu Xiaomi podiže kućnu zabavu na novu razinu sa Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026, koji donosi naprednu tehnologiju gledanja sljedeće generacije zahvaljujući QD-Mini LED tehnologiji. Televizori su dostupni u veličinama 75'', 65'' i 55'' te nude fleksibilnost prilagodbe različitim prostorima - od velikih dnevnih boravaka do spavaćih soba ili gaming kutaka. Kombinacija Mini LED pozadinskog osvjetljenja i quantum dot poboljšanja omogućuje dublje crne tonove, svjetlije naglaske i živopisnije boje, čineći filmove, sport i serije oštrijima i realističnijima. UHD 4K rezolucija pruža izuzetnu jasnoću detalja, dok HDR10+ i Dolby Vision® osiguravaju zapanjujući prikaz scena čak i u jako osvijetljenim prostorijama. Uz Filmmaker Mode, gledatelji mogu doživjeti filmove onako kako ih je redatelj zamislio, s točnim bojama i autentičnim kinodojmom u vlastitom domu.

Uz Xiaomi Visual Engine Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED serija 2026 poboljšava jasnoću slike uz tehnologiju niske refleksije koja smanjuje odsjaje, pa je slika kristalno jasna čak i na suncu ili pri jakom unutarnjem osvjetljenju. Globalno zatamnjenje poboljšava tamnije scene, dok motori za jasnoću pokreta osiguravaju glatke sportske i akcijske sekvence bez zamućenja. Za audio doživljaj brinu se dualni zvučnici od 15 W s Dolby Atmos® i podešavanjem Harman AudioEFX, koji pružaju uravnotežen i kinovski zvuk bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Za strastvene igrače, Xiaomi TV S Pro Mini LED serija 2026 nudi 144 Hz osvježavanje uz mogućnost pojačanja do 288 Hz, čineći igru glatkom, responzivnom i uzbudljivom u svim žanrovima, od utrka do otvorenih svjetova. Zahvaljujući Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6, streaming i povezivanje s uređajima je besprijekorno, čineći Xiaomi TV S Pro Mini LED Seriju 2026 centralnim mjestom za zabavu, igre i obiteljske trenutke.