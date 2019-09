Windowsi vam se ponašaju čudno? Evo u čemu bi mogao biti problem i što možete učiniti

Priručna memorija ili Cache međuspremnik je za podatke i informacije koje Windowsima olakšavaju svakodnevni rad. Nažalost, oni se nerijetko mogu korumpirati ili jednostavno zauzimati prostor na vašem računalu, no na sreću - moguće ih je vrlo lako izbrisati

Ako vam na PC-ju ponestaje prostora ili ako vam se Windowsi 10 ponašaju malo čudno, uvijek možete izbrisati priručnu memoriju ili cache.

Konkretno, u ovom ćemo se vodiču baviti dvjema memorijama - privremenim podacima i poviješću internetskih pregleda.

Kako izbrisati privremene podatke iz Windowsa 10 pomoću alata Disk Cleanup?

Prvo kliknite na Start i onda upišite 'Disk Cleanup'. Nakon što u rezultatima vidite aplikaciju kliknite na nju i pokrenite ju. Birajte C: kao disk i kliknite na OK, nakon čega u stavkama birajte privremene podatke odnosno 'Temporary Files'. Ako želite dodati još različitih podataka koje želite pobrišite dodajte ih klikom na kockicu kraj rubrike. Datoteke koje se brišu pored sebe će imati kvačicu. Nakon toga samo kliknite na OK i pričekajte da računalo pobriše nepotrebne podatke.