Windows 11 se ažurira bez odobrenja? Ovako to možete zaustaviti

Problemi koje mogu uzrokovati automatske nadogradnje nestabilnog sustava mogu se pauzirati ili zaustaviti. Pokazat ćemo vam kako

Nadogradnje za Microsoftove Windowse obično donose nove značajke, poboljšane performanse i ispravke bugova, no ponekad također mogu uzrokovati probleme koje je vrlo teško popraviti. Upravo zato velik broj koirsnika želi i, na sreću, može pauzirati automatske nadogradnje za Windowse 11.

Ugrađene opcije Windowsa 11 doduše, dozvoljavaju samo privremeno pauziranje nadogradnji. Ako tražite trajno rješenje, morat ćete mijenjati sistemske datoteke ili isključiti uslugu nadogradnje.

Kako pauzirati automatsku nadogradnju Windowsa 11 kroz postavke?

Korisnici Windowsa 11 automatske nadogradnje mogu pauzirati do pet tjedana i to mogu napraviti pomoću izbornika Windowsa 11. Naglašavamo da ovime nadogradnje nećete moći isključiti trajno, piše Makeuseof.

Pritisnite Win + I za ulazak u postavke i na lijevoj strani birajte karticu za nadogradnju. Nakon toga skrolajte dolje do stavke za više opcija (More Options). Kliknite na izbornik za pauziranje i birajte 1 do 5 tjedana. Nakon toga potvrdite svoj izbor nakon čega će Windows 11 odgoditi sve nadogradnje do izabranog datuma. Ako se predomislite oko pauziranja, uvijek možete ući u isti izbornik i birati nastavak nadogradnji.