WhatsApp ima dobre vijesti: Uvode se opcije koje smo dugo čekali

Iz Facebooka je stiglo nekoliko zanimljivih najava vezanih za popularnu aplikaciju

WhatsApp je službeno objavio dolazak jedne od najiščekivanijih značajki - podrške za rad na više uređaja odjednom. Prema izvješću Vergea, Mark Zuckerberg i Will Cathcart su u intervjuu za WABetaInfro spomenuli da će podrška obuhvatiti do četiri uređaja i to bez potrebe za aktivnom internetskom vezom.

Sve vaše pruke će, kaže Zuckerberg, imati enkripciju, što znači da ih nitko osim vas i vašeg sugovornika neće moći pročitati.