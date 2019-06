Web developeri, dizajneri, solution architecti... ovo su pravi poslovi za vas

MojPosao donosi pregled IT oglasa na koje se možete prijaviti ovaj tjedan

Agroproteinka d.d., tvrtka koja se bavi prijevozom, zbrinjavanjem i termičkom preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla, ima potrebu za zapošljavanjem novog zaposlenika na lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu i to na poziciji Voditelj IT odjela (m/ž). Opis posla uključuje održavanje i rad s bazama podataka, administraciju klijentskih računala, sudjelovanje u IT projektima, rad s ERP sustavom i brigu o sigurnosti IT sustava. Rok za prijavu na oglas je 5.lipanj.

Tvrtka DEDAL Komunikacije svoje poslovanje temelji na razvoju vlastitih rješenja u području edukacije, razvijanju sustava za interakciju i kreiranju inovativnih rješenja na području istraživanja tržišta. Trenutno su u potrazi za iskusnim Web developerom/full stack developerom (m/ž) koji će biti zadužen za optimizaciju postojećih i razvijanje novih projekata. Zainteresirani kandidati moraju imati barem dvije godine radnog iskustva na sličnim poslovima i napredno poznavati engleski jezik. Nude mogućnost zaposlenja za stalno, kao i rad na studentski ugovor, a plaća se kreće u rasponu od 7.000 do 10.000 kuna. Javite im se do 14.lipnja.