Pet besplatnih aplikacija koje šire pozitivu i jačaju vaše mentalno zdravlje

Aplikacija No Zero Days nudi pozitivan odnos prema životu. Njena je životna filozofija prepoznati da bez obzira na to koliko vam se dan činio beskorisnim, uvijek mu možete unijeti smisao tako što ćete napraviti jedan mali iskorak. Ova aplikacija dan na četiri dijela, koraka: stvaranje, pomaganje, učenje i zdravlje. Svaki dan, kada obavljate pa makar i najsitniju stvar koja spada u neku od ovih kategorija, dodirnite gumb koji odgovara stavri koju činite. Možete napisali bilješku o tome što ste učinili ili čak potpuno promijenili kategoriju. U početku se možete vratiti tjedan dana unazad kako biste dodali ono što ste postigli u danima prije instaliranja aplikacije.