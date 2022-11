Vrijeme je za novi posao? Evo najzanimljivijih IT oglasa

U suradnji s portalom MojPosao donosimo ovotjednu ponudu IT oglasa. Izaberite favorita i javite im se već danas

ENEA Software traži Software Developera (m/ž) u Osijeku. Nudimo mogućnost rada na zahtjevnim projektima vezanim uz 5G, 4G i specijalizirana telekomunikacijska rješenja. Razvojni timovi Enea Foundations implementiraju uobičajene softverske elemente koje koriste njihovi proizvodi, dok razvojni tim Enea Services radi na rješenjima za određene kupce. Ako imaš iskustva s Javom ili drugim objektno orijentiranim jezicima (kao što su C#, C++, Go, Kotlin, …) dobar si kandidat za njih. Svoj CV im pošalji najkasnije do 30. studenog.



Chromos boje i lakovi član je KANSAI HELIOS-a, a time i dio velike KANSAI PAINT grupe, vodećeg svjetskog proizvođača boja i premaza koji opskrbljuje, distribuira i prodaje kupcima širom svijeta. Sada zapošljavaju na poziciji Administrator IT sustava (junior) (m/ž). Poželjno je 2 godine radnog iskustva na srodnim poslovima, poznavanje PowerShell skriptiranja, SQL-a te drugih skriptnih ili programskih jezika i slično. Sve uvjete kao i pogodnosti provjeri u oglasu, a svoj životopis im možeš poslati do 27. studenog.



QUAMatik je specijaliziran za procese korisničke službe za masovne transakcije, u rasponu od plaćanja računa, distribucije unaprijed plaćenih bonova, registracije do prodaje ulaznica i upravljanja kvalitetom, a sada traže Junior / Senior developera (m/ž). Potrebno je iskustvo s C #, .NET platformom, znanje JS, MVC, HTML 5, CSS 3. Svoju prijavu im možeš poslati do 1. prosinca.