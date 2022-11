Iz Kine početkom 2023. odlaze Diablo, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch...

Kineski gejmeri od početka iduće godine gube podršku za popularne naslove uključujući Hearthstone, Diablo 3, Overwatch 2 i Starcraft, a sve zbog neslaganja s lokalnim izdavačem NetEaseom

Blizzard će ugasiti svoje najpopularnije igre u Kini zato jer nije mogao doći do dogovora za licence s izdavačkim partnerom NetEaseom, piše Verge. World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo III i Warcraft III: Reforged tako više neće biti dostupni u Kini od 23. siječnja 2023.

Blizzard će prestati sa prodajom igara te ponuditi prijedloge za kineske igrače 'tijekom idućih dana'. Razvoj Diablo Immortala je zaseban ugovor te će on biti nastavljen, kažu iz NetEasea. Nadolazeće igre, uključujući najnoviju ekspanziju za World of Warcraft: Dragonflight i drugu sezonu Overwatcha 2 'nastavit će kasnije ove godine' pišu iz Blizzarda.