Vrijeme je za ljetno čišćenje Windowsa 10, ovako ćete to učiniti

Koristite li ga svakodnevno, u Microsoftovom operativninom sustavu s vremenom nakupi kojekakvog smeća. Pametno je s vremena na vrijeme počistiti ga. Naučite kako

U izbornik Start utipkajte Disk Cleanup i odaberite disk kojeg želite počistiti. Pojavit će se popis suvišnih datoteka koje Windows može počistiti. Ako imate administratorske ovlasti, kliknite dugme Clean up system files kako biste pročešljali i dodatne vrste podataka.

Ovdje ćete naći vaše dokumente, fotografije, video zapise i tome slično. Vjerojatno će puno vremena zauzimati mapa AppData, u koju brojne aplikacije pohranjuju informacije i postavke. Chrome i Spotify, recimo, mogu zauzimati i do nekoliko gigabajta.

Počistite desktop

Ako vam baš nisu nužno neposredno potrebne (a često nisu), premjestite datoteke s desktopa na drugu lokaciju. Za one koje koristite stalno ili povremeno možete napraviti prečice.

Ako nema druge, osvježite Windows 10

Windows 10 imaju ugrađenu opciju ponovne instalacije operativnog sustava. Posegnete li za opcijom Reset this PC u postavkama Recovery, vaše će se računalo vratiti u stanje u kakvom je bilo kad ste ga tek donijeli iz trgovine, skupa s proizvođačkim predinstaliranim softverom.

To možete izbjeći ako otvorite Settings pa Update & Security i zatim Recovery te kliknete na Learn how to start fresh… pri dnu stranice. Tako ćete pokrenuti aplikaciju Windows Security, gdje ćete naći opciju Fresh start pomoću koje možete ponovno instalirati Windows 10 i nadograditi operativni sustav na najnovije izdanje, kao i ukloniti sve instalirane aplikacije.

Windows će zadržati samo vaše osobne datoteke i neke od postavki važnih za njegovo normalno funkcioniranje. Ipak, za svaki slučaj napravite sigurnosnu kopiju (backup) važnih datoteka prije no što se upustite u reinstalaciju Windowsa, a i zapišite ključeve za aktivaciju softvera kako bi ga mogli ponovno pokrenuti.