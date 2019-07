Kupili ste novi Android ili iPhone i želite prebaciti kontakte na njega? Ništa lakše

Ako ste postali ponosnim vlasnikom novog mobilnog uređaja i na njega želite prebaciti kontakte sa starog, procedura je relativno jednostavna

Nakon što ste podatke poslali Googleu pokrenite svoj novi telefon koji će vas vjerojatno u nekom trenu pitati hoćete li se spajati na Googleov profil. Spojite se na isti koji ste koristili na starom profilu i sinkronizacija će se automatski odraditi. Ako zbog nekog razloga to ne želite napraviti, uvijek vam je dostupna opcija u Googleovu profilu u postavkama uređaja.

Ako ste upravo kupili novi Android, koristili ste Android i želite prebaciti sve svoje kontakte na njega, ne brinite zato što je procedura strašno jednostavna. Sve što vam treba je Googleov profil. Ako ga imate, odite u postavke uređaja, proskrolajte do izbornika za profile i birajte Google. Tamo ćete vidjeti hrpu stvari koje možete sinkronizirati - uključujući dokumente u kalendaru i na Disku. Birajte kontakte i sve što hoćete prebaciti na novi telefon, stavite kvačicu na sync now i vaši će podaci otići na Googleove servere.

Nakon toga se vratite u postavke, odite u 'Mail, Contacts, Calendars' i pod 'Accounts' birajte Googleov profil. Potvrdite da ste izabrali kontakte i nakon toga jednostavno ćete sinkronizirati svoj adresar s Googleovim. Nakon što ste to napravili ležerno uključite svoj novi Android, pratite upute i uživajte u prenesenom adresaru. Jednostavno.

Kako prijeći s Androida na iPhone?

Procedura selidbe s Androida na iPhone također je jednostavna. Za početak odite u Google Play Store i skinite aplikaciju Move to iOS. Prije nego što pokrenete aplikaciju isključite one za optimiziranje Wi-Fi-ja na vašem Androidu, a ako ni to ne profunkcionira, obrišite sve memorirane Wi-Fi adrese. Nakon što pokrenete aplikaciju moći ćete birati ono što želite prebaciti na svoj novi iPhone, nakon čega će se Android i iPhone spojiti na privatnu Wi-Fi mrežu i sinkronizirati podatke. Jednostavno, brzo i bezbolno. Ako imate bilo kakvih poteškoća, tu je službeni FAQ.