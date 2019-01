VLC se bliži tri milijarde preuzimanja, evo što spremaju za ovu godinu

Iz VideoLana su najavili kako pripremaju uvrštenje AirPlaya na svoju platformu tijekom nadolazećih mjeseci, a stiže i način rada za virtualnu stvarnost

VLC, video player koji može prikazati praktično svaki format datoteke za koje ste čuli plus one za koje nikad niste, uskoro bi trebao dosegnuti tri milijarde preuzimanja. U VideoLanu očekuju kako će se to dogoditi tijekom petka, 11. siječnja. Oko četvrtine svih preuzimanja otpada na mobilne uređaje.