Windowsi bi uskoro mogli dobiti opciju koja će spriječiti mnogo živciranja

Iako se ne radi o trajnom rješenju, nadogradnje u Windowsima 10 uskoro će se moći odgoditi i do tjedan dana

Vlasnici Windows 10 operativnog sustava uskoro će moći pauzirati nadogradnje svojeg OS-a, i to čak na tjedan dana. Razlog za nadu kakvog-takvog bijega od lavine downloada stiglo je u sklopu nadogradnje za preview build Microsoftovog popularnog OS-a.

Kao što znate, mogućnost odgađanja nadogradnji značajka je za kojom vapi većina korisnika Windowsa, pogotovo onih koji koriste Home verziju koja, eto, nema nikakav način odgode mahnitog skidanja zakrpe za zakrpom. Korisnici Pro verzije, u drugu ruku, mogu pauzirati nadogradnje, no to očigledno nije prevelika utjeha ostalima - koji to ne mogu.

Kada stiže?

Iduća velika nadogradnja za Windowse 10 stići će prvom polovicom 2019., a korisnicima će pružiti mogućnost odgode nadograđivanja između jednog i sedam dana. Točan datum dolaska znajačjke (i službene nadogradnje), nažalost, nije još poznat.