Vivo X80 Pro 5G stigao u Europu, fokus na kamerama

Top model kineskog proizvođača pametnih telefona ima praktično sve ključne odlike perjanice, ali fokus je uglavnom stavljen na kamere

Straga je četverostruka kamera sa Zeissovim lećama do 50 megapiksela i optičkom stabilizacijom slike, koja može snimati video razlučivosti do 8K, odnosno 4K pri do 60 sličica u sekundi.

Sprijeda je širokokutna kamera s 32 MP, koja može snimati video do 4K pri 30 sličica u sekundi.

Više zanimljivih značajki kamere

Kamere, između ostalog, nude mogućnost snimanja u kinematografskom stilu, pri čemu Zeissova značajka Cinematic Video Bokeh stvara ovalni bokeh u filmskom standardnom omjeru 2.39:1, omogućavajući efekt širokokutnog kinematografskog objektiva.

Bokeh efekt varira kako bi odgovarao žarišnoj duljini, otvoru blende i udaljenosti snimanja.

Pametni telefon koristi vivov algoritam za simulaciju kinematografskog objektiva i tehnologijom dubinske oštrine s dvije kamere koja kombinira renderiranje i obradu odbljeska.

Prepoznavanjem istaknutih točaka identificira se najsvjetlija točka na slici i mogu se stvoriti umjetnički plavi svjetlosni tragovi, slični plavoj crti u kino objektivima.

Suradnja sa Zeissom donijela je i usklađenost s premazom T* te tvrtke, koji bi trebao poboljšati prijenos svjetlosti i pomoći u smanjenju refleksije svjetlosti kao što su odbljesak i efekt sjenčanja.

Među novim značajkama vrijedi izdvojiti Camera Panning (ima tehnologiju praćenja pokreta, koja može smanjiti zamućenje pokreta uzrokovano drhtavim rukama) i noćni sportski način rada.

Što se krije ispod haube?

X80 Pro 5G dolazi s osmojezgrenim procesorom Snapdragon 8 prve generacije i zasebnim čipom vivo V1+ za obradu fotografija, podržan s 12 gigabajta radne memorije i komorom za vodeno hlađenje.