Višestruko nagrađivana strategija Into The Breach stiže na mobilne uređaje - zahvaljujući Netflixu

Naslov će 19. srpnja postati dostupan za preuzimanje na iOS-u i Androidu, a za preuzimanje će biti potreban profil na Netflixu

Into the Breach, znanstveno fatnastična strategija na poteze koju su razvili autori kultnog FTL: Faster Than Lighta bit će dostupna na iOS-u i Androidu kao dio Netflix pretplate od 19. srpnja, piše Subset Games .

Streaming usluga od prošle godine nudi nekoliko mobilnih videoigara koje pretplatnici mogu zaigrati besplatno. Kompanija nove naslove dodaje svakog mjeseca, premda niti jedan od naslova do nedavno nije bio bombastičan. Uglavnom se, piše Verge , radilo o manjim mobilnim igrama, no Netflix tvrdi da će uskoro poboljšati ponudu. Kompanija je tijekom Geeked Weeka najavila dolazak još nekolicine poznatijih naslova poput Spiritfarera i novog nastavka serijala Reigns.

Into the Breach za iOS i Android ima 'redizajnirano' sučelje za ekrane osjetljive na dodir, dok autori tvrde da igra također neće imati mikrotransakcije. Into the Breach za mobilne uređaje isto će imati sadržaj koji je stigao u 'Advanced Editionu' igre.