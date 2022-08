Više vremena za brisanje poruke, sakrivanje od napasnika... Jeste li znali za ove opcije na WhatsAppu?

Od hrpe novih emojija do puno više vremena za brisanje poruka, ovo su popularne opcije za WhatsApp vrijedne svačije pažnje

Na poruke na popularnoj aplikaciji za dopisivanje od nedavno se može reagirati bilo kojim emojijem. Prije nekoliko mjeseci WhatsApp je, podosta kaskajući za konkurencijom, uveo reakcije na poruke, no izbor je bio ograničen na samo šest emojija do kojih je moguće doći duljim pritiskom na poruku. Nova opcija nudi pristup svim emojijima - baš kao u Messengeru.

WhatsApp je u posljednje vrijeme uveo niz jako zanimljivih značajki koje pomažu pri izražavanju ili daju dodatnu dozu privatnosti. Ako ih niste primjetili do sad, preporučamo da ih isprobate.

Smanjite potrošnju prometa u WhatsApp pozivima

WhatsAppova opcija pozivanja vrlo je koristan alat koji ne troši puno podataka. Ako baš niste na 'ti' s megabajtima, uvijek možete ograničiti potrošnju odlaskom u Settings>Storage >Data i izborom opcije za štednju, odnosno 'Use less data for calls', čime ćete smanjiti potrošnju podataka tijekom poziva.

Sakrijte se od napasnika

WhatsApp ima opciju za uređivanje statusa 'posljednji put viđen' - i to za pojedine kontakte. Ako niste upoznati sa tim dijelom WhatsAppa, riječ je o značajki koja pokazuje kad je netko zadnji put provjerio aplikaciju čak i ako su potvrde slanja i primanja poruka isključene. WhatsApp je do sad dozvoljavao ograničavanje opcije na sve vaše kontakte ili njezino potpuno gašenje, no sad se status može gasiti samo za izabrane kontakte.

Pogledajte tko je pročitao vašu poruku u grupi

Da vidite tko je točno pročitao vašu poruku, samo je dugo pritisnite i nakon toga birajte meni s tri točkice. U njemu ćete vidjeti listu korisnika razgovora koji su pročitali, kao i one koji nisu pročitali vašu poruku.