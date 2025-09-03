klimatske promjene

Više od 80 stručnjaka kritiziralo Trumpovo izvješće o klimi: To je parodija znanosti

V. B./Hina

03.09.2025 u 05:19

Ledenjak Sudnjeg dana
Ledenjak Sudnjeg dana Izvor: Profimedia / Autor: Anna Wahlin/University of Gothenburg/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images
Više od 80 znanstvenika kritiziralo je u utorak izvješće Trumpove administracije o klimatskim promjenama, osuđujući metodološke nedostatke, manipulaciju činjenicama i reference na diskreditirana istraživanja

Dokument koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo energetike dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa o porastu broja ekstremnih vremenskih događaja, porastu temperatura zabilježenih u Sjedinjenim Državama i štetnim učincima emisija CO2.

'Ovo izvješće je parodija znanosti', kritizirao je Andrew Dessler, profesor atmosferskih znanosti na Sveučilištu Texas A&M u izjavi.

U dokumentu od više od 400 stranica znanstvenici ističu korištenje 'taktika sličnih onima koje koristi duhanska industrija'. Među takvima je tvrdnja da su visoke koncentracije CO2 u atmosferi zapravo korisne za poljoprivredu, ili da zakiseljavanje oceana nije tako veliki problem jer se život razvio u kiselim vodama.

Od povratka na vlast, Donald Trump promijenio je smjer u borbi protiv klimatskih promjena, ponovno povlačeći vodeću svjetsku silu iz Pariškog sporazuma o klimi, potkopavajući znanstvene agencije i ukidajući brojne mjere zaštite okoliša.

