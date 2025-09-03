Više od 80 stručnjaka kritiziralo Trumpovo izvješće o klimi: To je parodija znanosti

Dokument koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo energetike dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa o porastu broja ekstremnih vremenskih događaja, porastu temperatura zabilježenih u Sjedinjenim Državama i štetnim učincima emisija CO2.

'Ovo izvješće je parodija znanosti', kritizirao je Andrew Dessler, profesor atmosferskih znanosti na Sveučilištu Texas A&M u izjavi.