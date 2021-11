[VIDEO] Što zaigrati za vikend? Ugrabite ove naslove potpuno besplatno

Ovog tjedna na izboru su avangardno Radioheadovo interaktivno iskustvo KID A MNESIA, alternativni RPG Guild of Dungeoneering i platformska slagalica Never Alone

Epicova ponuda besplatnih naslova ovog tjedna obuhvaća čak dvije igre i jednu art instalaciju. Sav naveden softver bit će besplatan do 25. studenog, odnosno idućeg četvrtka. O čemu se točno radi? Krenimo redom! Kid A Mnesia

Kid A Mnesia Radioheadova je artistička umotvorina ispunjena anksioznošću, bizarlucima i jezom te potkovana ikoničkim umjetničkim djelima i skladbama koje su oblježile dva Radioheadova transformativna albuma (KID A i Amnesiac). Ako od igara tražite vizualni izražaj i malo alternativne zabave, ova interaktivna galerija bi vas mogla zabaviti. Kid A Mnesiju možete preuzeti ovdje.

Guild of Dungeoneering



Guild of Dungeoneering je igra s kartama temeljena na popularnim RPG-ima. Ovdje, doduše, ne vodite heroje, već oko njih gradite mapu s ciljem da - uspiju. Uz pomoć karata koje vučete iz špila, možete graditi sobe, dodavati čudovišta, zamke i naravno - hrpe blaga. Guild of Dungeoneering možete preuzeti ovdje. Never Alone (Kisima Ingitchuna)