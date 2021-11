[VIDEO] Volite teške igre? Pogledajte 20 minuta spektakularnog Elden Ringa u akciji

U novom foršpanu tijekom kojeg vidimo kako će igra izgledati na PlayStationu 5 vidjet ćemo sve od divovskih zmajeva, preko impresivnih moći glavnog lika, pa sve do ekstremno teških glavnih neprijatelja

Igrači su dobili mali uvid u izgled nadolazeće igre Elden Ring koju, podsjetimo, FromSoftware planira izbaciti u veljači. U videu možemo vidjeti dvadeset minuta igre predstavljenih u sklopu online demonstracije.

Nova akcijska avantura smještena je u mitologijom inspiriran svijet pod imenom The Lands Between - krajem punom zmajeva, trolova i ostalih fantastičnih biča. Igrači će istraživati ovaj svijet u čizmama lika pod imenom Tarnished te se boriti sa svime od ljudi do bizarnih kreatura.