[VIDEO] Razbibriga za vruće dane: Ove su videoigre savršene za zabavu tijekom ljeta

Ako ste 'zapeli' na godišnjem, igra vam se nešto, a nemate blagog pojma što pokrenuti, izabrali smo nekoliko naslova uz koje ćete se definitivno zabaviti

Koliko god daleko išle gejming preporuke za ljeto, jedna stvar ih objedinjuje - riječ je o igrama koje zbog jednog ili drugog razloga niste stigli zaigrati u ostatku godine i vrijeme je da to učinite. Sakupili smo kolekciju od deset izvrsnih naslova koje se definitivno isplati igrati od početka do kraja. Hollow Knight

Hollow Knight je metroidvanija izašla 2017. godine koja baca igrače u depresivan svijet buba. Ovaj naslov Teama Cherry do danas je zbog iznimne težine i iznenađujuće detaljnosti uspješno dosegao kultni status. Dok čekamo nastavak Silksong, red bi bio (ako niste) završiti original. Ne želimo vam upropastiti iskustvo i reći ćemo samo jedno - budite uporni i strpljivi. Overcooked

Kooperativna i kaotična uživancija za više igrača iz radionice Teama 17 jedan je od najboljih naslova za obiteljsku zabavu. Vaš je zadatak slagati različita jela na bizarnim lokacijama koja sežu od klasičnih restorana do grotla vulkana, a cilj je, naravno, spasiti svijet. Ako vam nakon Overcookeda ne bude dosta kooperativne uživancije, ne brinite se - igra ima DLC, a tu je i dosta solidan nastavak. Metroid Dread

Dvodimenzionalni nastavak popularnog Nintendovog serijala testament je fluidnog i izazovnog dizajna. Metroid Dread pakira dobro isprobane trikove u novu cjelinu koja, unatoč manjku inovacije, i dalje uspijeva ponuditi zaokruženo iskustvo što će oduševiti sve ljubitelje žanra. U ovom nastavku serijala vodite Samus kroz naoko napuštenu svemirsku stanicu u kojoj je proganjaju naoko neuništivi roboti. Ako volite metroidvanije i imate Switch, ova igra vam je obavezno štivo. Mario Kart 8 Deluxe

Ovaj Mario Kart po mnogima predstavlja jedan od razloga zbog kojih kupiti Nintendo Switch. Ako bar dio ljeta provodite u kući, pozovite prijatelje ili okupite obitelj i zaigrajte ovu arkadnu utrku u više igrača. Vjerujte nam - male su šanse da ćete ostati razočarani. Elden Ring

Došli smo i do slona u sobi. Elden Ring jedna je od najboljih igara u 2022. te, za razliku od ostalih Miyazakijevih užasa, igračima daje jako puno prilike da se poboljšaju i pobijede neprijatelje zato što su sami postali bolji, a ne zato što su nabijali glavom u zid sve dok on nije počeo pucati. Ako je niste zaigrali, a imate oko 60 do 100 sati na raspolaganju, Elden Ring će vas oboriti s nogu. It Takes Two

Ako u svijetu modernog gejminga postoji visokobudžetan naslov koji dokazuje da igri ne treba dobra priča da bi uspjela, onda je to It Takes Two. Zapanjujuće blesava premisa roditelja pred razvodom koje suze svog djeteta pretvore u lutkice zapravo je vrlo solidna kooperativna eskapada s nizom maštovitih nivoa. Ako volite igre za više igrača i jednostavno obožavate preskakati dijelove s pričom, It Takes Two mogao bi biti prava stvar za ljetnu razbibrigu. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Najnovija igra iz Dotemua je, unatoč izgledu i stilu, zapravo napravljena za gejmere od 35 i plus godina. Zašto? Zato što se radi o renoviranoj verziji konzolaškog klasika koji smo igrali na prvom GameBoyu i starijim Nintendovim platformama. Još ako se sjetimo originalnog crtića iz ranih devedesetih, nostalgija probija dozvoljene granice. Shredder's Revenge nije pretjerano duga igra, no to nije ni poanta - radi se o naslovu koji možete igrati u društvu do četiri igrača na jednom uređaju ili čak šest ako igrate online.

Vampire Survivors

OK, potpuno nam je jasno da ova igra izgleda kao završni rad jednotjednog tečaja dizajna videoigara, no zapravo se radi o briljantnom konceptu u kojem je cilj preživjeti napad horde neprijatelja sakupljajući iskustvo koje ostaje iza ubijenih i kombinirajući specijalna oružja kako biste se iz naoko bezveznog lika u nekoliko minuta igre pretvorili u razmahani vrtlog smrti. Vampire Survivors košta manje od 30 kuna te je toliko popularan da ga danas skoro svi kopiraju. Power Wash Simulator

Ako vas bolja polovica cijeli dan tjera da izađete iz kuće i kompresorom sastružete ptičji izmet što se cijelo ljeto taloži ispred nje, samo je pogledajte u oči i recite da imate posla zato što igrate Powerwash Simulator. Nakon što dobijete batine i potpišete papire za rastavu braka možete se vratiti ovom opuštajućem iskustvu koje je nastalo kao uredski alat za antistres - svojevrsni vic za izmorene članove tima FuturLab. Nakon malo konzultiranja s kolegama i izlaska na tržište igra je postala pravi hit, a mi vam predlažemo da je zaigrate sami ili s društvom. Posao u pravom svijetu može čekati. God of War