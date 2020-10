[VIDEO] Brinu vas loše vrijeme i pandemija? Ostanite kod kuće uz ove besplatne videoigre

Za ovaj vikend predlažemo da bacite pogled na atmosferični horor Amnesia: Machine for Pigs, stratešku poslasticu Kingdom: New Lands i platformski klasik Sonic The Hedgehog 2

Kao i svakog petka donosimo vam listu igara za PC koje možete preuzeti i zadržati zauvijek. Ovog tjedna u ponudi su dvije igre s Epic Games Storea i jedna sa Steama.

Prvi naslov je atmosferični horor o bogatom industrijalcu i njegovim vizijama na prekretnici dvadesetog stoljeća. Amnesia: A Machine for Pigs besplatan je na Epic Games Storeu do 22. listopada.



Druga preporuka je stilizirana strategija u pravom vremenu Kingdom: New Lands. Postanite vlastelin koji mora unajmiti seljake, izgraditi utvrdu i preživjeti napade čudovišta koja dolaze svake večeri. Igra je besplatna do 22. listopada i moguće ju je preuzeti na Epic Games Storeu.