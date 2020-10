Kod pacijenata s teškim Covidom-19 imunološke stanice reagiraju kao kod lupusa

U težim slučajevima bolesti izazvane koronavirusom obrasci aktivacije B stanica nalikuju onima koji se vide kod autoimune bolesti koja uzrokuje sporadične upale zglobova, tetiva i drugog vezivnog tkiva. Istraživači sa Sveučilišta Emory žele vidjeti dokle se proteže ta sličnost

Njihova otkrića upućuju na testove koji bi mogli razlikovati pacijente s Covidom-19 kojima su potrebne terapije za smirivanje imuniteta. To bi moglo objasniti i zašto neki ljudi zaraženi virusom SARS-CoV-2 proizvode obilna antitijela protiv virusa, ali uz loše posljedice.

B stanice su poput velike knjižnice protutijela koja imunološki sustav može iskoristiti u borbi protiv infekcije. U slučaju teškog Covida-19 imunološki sustav iz te knjižnice nasumce izvlači knjige s polica i baca ih na neorganiziranu hrpu.

Prije pandemije Covida-19, laboratorij suautora istraživanja Ignacija Sanza bio je usredotočen na proučavanje lupusa i načina na koji ta bolest remeti razvoj B stanica. U ljudi koji pate od lupusa B stanice su nenormalno aktivne, izbjegavaju provjere i ravnotežu koja ih obično ograničava. To često dovodi do stvaranja 'autoantitijela', protutijela koja organizam stvara na vlastite antigene. To pak uzrokuje simptome poput umora, bolova u zglobovima, osipa na koži i problema s bubrezima.