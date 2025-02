Veliki planovi: Misije na Mjesec u punom su zamahu, evo koje će obilježiti godinu

Već krajem veljače lunarni lander krenut će iz NASA-inog Kennedy Space Centra na put prema Mjesecu, noseći instrumente koji bi mogli istražiti što se krije ispod njegove površine. Tek smo na početku 2025. godine, a ovo će biti treća misija koja kreće prema Mjesecu, piše Engadget . Ako je 2024. bila godina u kojoj su se komercijalne tvrtke etablirale u lunarnim misijama, onda je 2025. godina u kojoj će se to intenzivirati. Naravno, ako Donald Trump ne odluči promijeniti smjer američkog svemirskog programa i usmjeriti fokus prema Marsu pod vodstvom Elona Muska, što bi moglo potpuno poremetiti raspored. No, za sada, Mjesec je u središtu pažnje.

Fireflyev Blue Ghost trebao bi prvi stići na Mjesec, s planiranim slijetanjem 2. ožujka , i to u regiju Mare Crisium. Ovaj dvometarski solarno napajan lander nosi 10 znanstvenih instrumenata , uključujući sustav zaštite od Mjesečeve prašine, navigacijske senzore i računalo otporno na zračenje. NASA ističe da će misija istraživati protok topline iz unutrašnjosti Mjeseca, magnetska i električna polja te slike Zemljine magnetosfere snimljene X-zrakama.

Lander nosi mikrorover Tenacious te on će istraživati površinu i prikupljati uzorke. Među neobičnijim teretima nalazi se i minijaturna crvena kuća Moonhouse, umjetnički projekt švedskog autora Mikaela Genberga, kao i spomen-ploča izrađena u stilu franšize Gundam.

Povratak Intuitive Machinesa

Intuitive Machines planira novu misiju krajem veljače ili početkom ožujka. Njihov lander IM-2 Nova-C, nazvan Athena, sletjet će na južni pol Mjeseca da bi testirao bušenje i analizu uzoraka u sklopu NASA-inog eksperimenta PRIME-1. Ova misija također će donijeti mali orbiter Lunar Trailblazer te će on istraživati prisutnost vode na Mjesecu. Uz to, Athena nosi komunikacijski sustav tvrtke Nokia, a on bi trebao omogućiti prvo mobilno mrežno povezivanje na Mjesecu.

I Bezos leti u svemir

U međuvremenu, Blue Origin priprema svoju prvu lunarnu misiju s landerom Blue Moon Mark 1. Očekuje se da bi let mogao biti izveden ovog proljeća ili ljeta, a NASA je već najavila da će misija prevoziti sustav kamera SCALPSS za proučavanje interakcije lunarnih površina s mlaznim plinovima pri slijetanju.