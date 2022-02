Uzbudljiv pogled prema svemiru: Ovo su razlozi zbog kojih se radujemo znanstvenoj strani 2022.

Od povratka na Mjesec do istraživanja Jupiterovih prirodnih satelita, ovo su najuzbudljivije znanstvene misije u ovoj godini

Premda početak 2022. po mnogočemu ne izgleda baš motivirajuće, postoji bar jedna stvar koja nastavlja ići naprijed, a to su ljudski koraci u istraživanju svemira. Prošle godine, doduše, u dva navrata mogli smo gledati kako bogataši u svojim malim letjelicama odlaze u orbitu, no ta priča imala je i drugu stranu, a to je početak utrke u polju komercijalnih svemirskih letova.

Dok je Blue Origin na putovanja u svemir slao bogate poduzetnike i filmske zvijezde, SpaceX se koncentrirao na astronaute i svemirsku opremu te ih je, uz pokroviteljstvo NASA-e, dovezao na ISS. Sve u svemu, šest turističkih letova u svemir u 2021. rekordno je velik broj. Konačno, na Marsu i oko njega trenutno mile roveri i sateliti SAD-a, Kine i UAE-a.