Znanstvenici planiraju povijesni let prema Sedni, crvenoj enigmi s ruba Sunčeva sustava

Sedna, daleki i zagonetni patuljasti planet nazvan po inuitskoj božici oceana, ponovno je pod povećalom astronoma. Otkrivena 2003. godine, Sedna ima ekstremno izduženu orbitu i oko Sunca kruži svakih 10.000 godina. Tijekom većine svoje putanje udaljena je i do 84 milijarde kilometara od Sunca, no u srpnju 2076. približit će se na 'samo' sedam milijardi kilometara - prilika je to koja se ukazuje jednom u tisućljeću