Iscurili detalji: Sarkozy počinje služiti zatvorsku kaznu za tjedan dana

Pariško tužiteljstvo izjavilo je da ne može ni potvrditi ni demantirati RTL-ovo izvješće. Sarkozyjevi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Kazna je dramatičan poraz za konzervativca koji je vodio Francusku od 2007. do 2012., a suci su rekli da je njihova presuda uzela u obzir "iznimnu ozbiljnost" slučaja.