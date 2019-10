Uskoro bi mogli slati telefonske brojeve iz Chromea za stolna računala na mobitel

U Googleu testiraju novu značajku za web preglednik Chrome koja će omogućiti slanje telefonskog broja sa stolnog računala na pametni telefon

Kad naiđete na telefonski broj u obliku poveznice moći ćete kliknuti ga kako bi se pojavio novi izbornik Call from your devices, gdje ćete moći odabrati s kojeg uređaja želite obaviti poziv. Moći ćete također i desnom tipkom računalnog miša kliknuti na bilo koji telefonski broj koji nije u obliku poveznice kako bi prizvali isti izbornik.



Jednom kad je broj prebačen na uređaj bit će dovoljno jednom kucnuti za obavljanje poziva.



Ova bi značajka trebala biti uključena po početnim postavkama, ali moguće ju je uključiti i ručno ako otvorite web odredište chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text i promijenite status značajke Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected.



Kako je još u fazi testiranja nepoznato je kako će nova značajka doista funkcionirati jednom kad ju u Googleu upogone. No, zasad se čini kako će ju podržavati uređaji s operativnim sustavom Android, izdanja 9 i 10 te mobilna inačica web preglednika Chrome 77, piše Tech Radar.