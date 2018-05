Upoznajte domaću aplikaciju koja spašava roditelje

Aplikacija LittleDot namijenjena je roditeljima koji trebaju pomoć ili savjet liječnika. Zamišljena je kao platforma na kojoj će roditelji moći odabrati stručnjaka i postaviti pitanje o djetetu preko poziva ili poruke uz koju mogu priložiti i fotografije ili video. Sva komunikacija odvija se kroz samu aplikaciju, a usluge se naplaćuju nakon konzulatacija. Uz to, LittleDot služi i kao svojevrstan dnevnik u koji se mogu unositi informacije o djetetu i uspomene na prve korake ili izgovorenu riječ

Roditelji se susreću s mnogo nedoumica prilikom podizanja djeteta i nerijetko traže savjete svoje obitelji ili prijatelja. Dario Šimović i doktor Milivoj Jovančević smislili su aplikaciju koja bi im mogla pomoći da brzo i jednostavno dođu do pravih informacija i savjeta stručnjaka u stvarnom vremenu. Preko aplikacije LittleDot mogu se informirati o zdravlju, rastu i razvoju djeteta, voditi evidenciju i zatražiti savjete pedijatra, ali i drugih liječnika. Osim toga, mogu zatražiti i drugo mišljenje, ali i voditi dnevnik razvoja djeteta.

LittleDot je dostupna u mobilnoj i web verziji, a roditelji se ne moraju bojati da će izgubiti informacije jer se one sinkroniziraju pomoću korisničkog računa. Sama aplikacija je besplatna, no naplaćuju se usluge unutar nje koje uključuju Kratke konzultacije u obliku kratke poruke, Zovi stručnjaka što podrazumijeva savjetovanje kroz telefonski poziv te Drugo mišljenje, odnosno detaljnu analizu složenije situacije. More studio, društvo iza kojeg stoje Šimović i Jovančević, ima planove za širenje na svjetska tržišta, kažu za tportal.

I sami roditelji, proživjeli su sve trenutke razvoja i odgoja svoje djece te znaju s čime se roditelji danas suočavaju pa im se ideja o aplikaciji sama nametnula. Profesor Jovančević je pedijatar te zna koliko su stručnjaci iz njegovog područja traženi – u Hrvatskoj ih ima manje od tisuću. Smatraju kako je jedan od većih problema s kojima se roditelji susreću to što pedijatri različitih subspecijalizacija, psiholozi, logopedi, savjetnice za dojenje ili socijalni radnici nisu dostupni za savjetovanje izvan radnog vremena. Stoga su napravili aplikaciju koja pokriva neke najznačajnije teme i pruža ažurne informacije.

'Možemo reći da smo se usudili ostvariti ideju i tako staviti zdravlje djece na prvo mjesto. Roditelji su sami jasno iskazivali potrebu za izvorom pouzdanih informacija vezanih za rast, razvoj i općenito zdravlje djece. Naime, veliki broj izvora informacija pruža nerijetko kontradiktorne ili zastarjele savjete', ističu iz LittleDota.

Tri temeljne usluge savjetovanja se naplaćuju, a ostale, poput vođenja dnevnika i informacija o cjepivima, snižavanju temperature, krivulji rasta, izračunu indeksa tjelesne mase ili doziranju lijekova za snižavanje temperature, su besplatne.

Ako odaberete Kontaktirajte stručnjaka porukom, možete poslati poruku do 200 znakova, tri fotografije ili dvije fotografije i video zapis, a cijena je 99 kuna s uključenim PDV-om.