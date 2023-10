Umjetna inteligencija će trošiti jednako struje kao zemlja veličine Nizozemske

Umjetna inteligencija možda ima veći utjecaj na okoliš nego što smo mislili. U najnovijoj studiji objavljenoj u časopisu Joule, tim istraživača je otkrio da AI može potkopati nastojanja reduciranja emisija ugljika konzumiranjem 'količine energije koju potroši zemlja veličine Švedske'.

Eksponencijalni rast tehnologije do ove bi razine mogao dovesti već kroz nekoliko godina, tvrdi Alex de Vries, doktorand na VU školi za biznis i ekonomiju u Amsterdamu i autor rada. De Vries u studiji objašnjava da veliki jezični modeli poput ChatGPT-a koriste ogromne setove podataka kojima treniraju umjetnu inteligenciju. 'Ako ćete trošiti puno resursa na osposobljavanje i testiranje takvih modela, to bi moglo dovesti do velikog rasipavanja energije', upozorio je.