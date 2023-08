Umjetna inteligencija odlučivat će tko će dobiti otkaz? Profesor: 'AI bi bio šef iz pakla'

Wooldridge, profesor računalnih znanosti na Sveučilištu u Oxfordu, rekao je da želi upotrijebiti najprestižnija britanska javna znanstvena predavanja za demistificiranje umjetne inteligencije. 'Ovo je godina u kojoj smo prvi put imali masovno tržište, AI alate opće namjene, pri čemu mislim na ChatGPT. Vrlo je lako biti zaslijepljen', ustvrdio je, piše The Guardian .

Profesor Michael Wooldridge , koji će održati ovogodišnja božićna predavanja na Kraljevskoj instituciji, rekao je da je više zabrinut da bi umjetna inteligencija mogla postati šef iz pakla, nadzirući svaki e-mail zaposlenika i nudeći stalne povratne informacije te da će čak – potencijalno – odlučivati o tome tko će dobiti otkaz. 'Postoje neki prototipski primjeri tih alata koji su danas dostupni. I smatram da je to vrlo, vrlo uznemirujuće', rekao je.

Dok neki stručnjaci ostaju nepokolebljivi u stavu da test još nitko nije prošao, drugi se ne slažu. 'Neki moji kolege misle da smo, u osnovi, prošli Turingov test', rekao je Wooldridge. U nekom trenutku, vrlo tiho, u posljednjih nekoliko godina, tehnologija je došla do točke u kojoj može proizvesti tekst koji se ne može razlikovati od teksta što bi ga proizveo čovjek, naveli su pojedini stručnjaci.

'Ovo je prvi put da smo imali AI koji djeluje kao AI koji nam je obećan, AI koji smo vidjeli u filmovima, računalnim igrama i knjigama', dodao je Wooldridge te naglasio: 'No alati kao što je ChatGPT nisu bili ni magični ni mistični.' Stoga smatra da su predavanja ključna da bi ljudi vidjeli kako ta tehnologija funkcionira te da ih se tako pripremi na ulazak u svijet 'u kojem je to još jedan alat koji koriste, pa ga neće promatrati ništa drugačije od džepnog kalkulatora ili računala'.

Izvor: Profimedia / Autor: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Za profesora je uzbudljiv aspekt današnje tehnologije njezin potencijal da eksperimentalno testira pitanja koja su prije bila prepuštena filozofiji – uključujući ono mogu li strojevi postati svjesni. 'Zapravo uopće ne razumijemo kako ljudska svijest funkcionira', rekao je Wooldridge. No, dodao je, mnogi su tvrdili da su iskustva važna.

Naprimjer, dok ljudi mogu doživjeti miris i okus kave, veliki jezični modeli kao što je ChatGPT to ne mogu. 'Pročitat će tisuće i tisuće opisa ispijanja, okusa i različitih marki kave, ali nikada nisu okusili kavu ili išta drugo doživjeli', rekao je Wooldridge.

Štoviše, ako se razgovor prekine, takvi sustavi nemaju osjećaj da vrijeme prolazi. 'No dok takvi čimbenici objašnjavaju zašto se alati poput ChatGPT-ja ne smatraju svjesnima, strojevi s takvim sposobnostima možda su ipak mogući', tvrdi Wooldridge. Uostalom, ljudi su samo hrpa atoma, kaže.

'Samo iz tog razloga ne mislim da postoji konkretan znanstveni argument koji bi ukazivao na to da strojevi ne mogu biti svjesni', rekao je, dodajući da, iako bi se to vjerojatno razlikovalo od ljudske svijesti, moglo bi ipak zahtijevati neku značajnu interakciju sa svijetom.

Budući da umjetna inteligencija već transformira područja od zdravstva do umjetnosti, čini se da je potencijal tehnologije ogroman. No Wooldridge kaže da to također predstavlja rizik. 'Može čitati vaše feedove na društvenim mrežama, otkriti vaše političke sklonosti, a zatim vas hraniti dezinformacijskim pričama kako bi vas pokušala natjerati, naprimjer, da date svoj glas nekoj drugoj opciji', ističe profesor.