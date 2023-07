U WhatsAppu ćemo moći kontaktirati i ljude čije podatke nemamo

Nova značajka je potencijalno korisna u, primjerice, situacijama kad nekog trebate kontaktirati jednom, i vjerojatno više nikad.



Možete ju isprobati tako što ćete kucnuti dugme za novu poruku na početnom zaslonu (gore desno za uređaje s operativnim sustavom iOS, dolje desno za Android) i zatim upišite broj u traku za pretraživanje.



Broj će se pojaviti u kategoriji Not in your contacts. Desno od broja i fotografije profila osobe nalazi se opcija za klik na chat, što vas dovodi izravno u razgovor.



Do sada su jedine iznimke uključivale započinjanje razgovora putem web veze ili odgovaranje na nespremljene brojeve u grupnim razgovorima.



Ali, za to je trebalo ulaziti u chat putem QR koda ili pozivnice od nekoga koga već poznajete, piše Engadget.