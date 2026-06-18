U sjeni ratova traje velika špijunska ofenziva: Kina cilja Zapad i vrhunsku tehnologiju

Dok su oči svijeta uperene prema aktualnim vojnim sukobima diljem svijeta, u pozadini se odvija prava špijunska ofenziva

Kako su za Newsweek rekli stručnjaci, Kineska komunistička partija preplavljuje svijet špijunima, ne bi li tako ostvarila političku i ekonomsku prednost nad SAD-om i zemljama Zapada. 'Govorimo o golemom špijunskom stroju Kine', rekao je za Newsweek I-Chung Lai, predsjednik tajvanske zaklade Prospect Foundation. 'Kina šalje mnogo ljudi, prikuplja svaku informaciju koju može imati i ponovno je sastavlja u svom sjedištu, poput Pekinga ili bilo koje druge agencije'. No, sve je više kineskih špijuna otkriveno i uhićeno.

Newsweek podsjeća kako je samo u svibnju dvoje kineskih državljana osuđeno u Južnoj Koreji za špijunažu, a u Njemačkoj je uhićen i optužen bračni par kineskog podrijetla, zbog sumnje da su radili za neimenovanu kinesku obavještajnu agenciju. Uhićenja su zabilježena i u Norveškoj, ali i u SAD-u. Kina želi iskoristiti trenutačnu situaciju u SAD-u, u kojem kontroverzno vodstvo predsjednika Donalda Trumpa razbija tradicionalne zapadne saveze. Ali, Lai navodi i druge razloge. Prije svega, usporavanje kineskog gospodarstva i međunarodni pritisak da se Pekingu ograniči pristup vrhunskoj tehnologiji. 'Kina definitivno povećava svoje špijunske operacije, upravo i posebno zato što gospodarstvo propada, a ne mogu imati tehnologiju na isti način kao što su je imali prije', rekao je Lai. S njim se slažu i drugi stručnjaci koji smatraju kako Kina ima svoje interese diljem svijeta, pa je logično da ih i 'pokriva' svojim ljudima.