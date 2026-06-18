U sjeni ratova traje velika špijunska ofenziva: Kina cilja Zapad i vrhunsku tehnologiju

Dok su oči svijeta uperene prema aktualnim vojnim sukobima diljem svijeta, u pozadini se odvija prava špijunska ofenziva
Kako su za Newsweek rekli stručnjaci, Kineska komunistička partija preplavljuje svijet špijunima, ne bi li tako ostvarila političku i ekonomsku prednost nad SAD-om i zemljama Zapada.
'Govorimo o golemom špijunskom stroju Kine', rekao je za Newsweek I-Chung Lai, predsjednik tajvanske zaklade Prospect Foundation. 'Kina šalje mnogo ljudi, prikuplja svaku informaciju koju može imati i ponovno je sastavlja u svom sjedištu, poput Pekinga ili bilo koje druge agencije'.
No, sve je više kineskih špijuna otkriveno i uhićeno.
Newsweek podsjeća kako je samo u svibnju dvoje kineskih državljana osuđeno u Južnoj Koreji za špijunažu, a u Njemačkoj je uhićen i optužen bračni par kineskog podrijetla, zbog sumnje da su radili za neimenovanu kinesku obavještajnu agenciju. Uhićenja su zabilježena i u Norveškoj, ali i u SAD-u.
Kina želi iskoristiti trenutačnu situaciju u SAD-u, u kojem kontroverzno vodstvo predsjednika Donalda Trumpa razbija tradicionalne zapadne saveze. Ali, Lai navodi i druge razloge. Prije svega, usporavanje kineskog gospodarstva i međunarodni pritisak da se Pekingu ograniči pristup vrhunskoj tehnologiji.
'Kina definitivno povećava svoje špijunske operacije, upravo i posebno zato što gospodarstvo propada, a ne mogu imati tehnologiju na isti način kao što su je imali prije', rekao je Lai.
S njim se slažu i drugi stručnjaci koji smatraju kako Kina ima svoje interese diljem svijeta, pa je logično da ih i 'pokriva' svojim ljudima.
Ne skrivaju svoje aktivnosti
Iako se može činiti da je špijunaža tajanstven posao, u slučaju Kine to baš i nije tako. Lai ističe kako je dovoljno pročitati godišnje izvješće o političkom radu vlade da bi se pronašlo vjerojatne ciljeve u inozemstvu.
'Kineske operacije imaju nacionalne ciljeve, vjerojatno utvrđene u njima, a ako bismo htjeli tražiti vjerojatno opći cilj, obično se svake godine na 'Dvije sjednice' vidi izvješće o političkom radu', rekao je Lai te dodao kako obično u izvješću o radu navedu ciljeve za sljedeću godinu ili što su postigli prošle godine.
Zanimljivo je da neki kineski špijuni koji su uhvaćeni gotovo da nisu skrivali da su špijuni. Radili su početničke pogreške, sa sobom nosili inkriminirajuće podatke i slično.
Za Laija to nije ništa neobično. Mnogi od njih, tvrdi, nisu profesionalni špijuni. Agencije se često međusobno natječu i regrutiraju ljude, posebno studente, koji su voljni pomoći vjerujući da će im to kasnije pomoći u karijeri.
Nitko ne zna koliko je kineskih špijuna
Kineske špijunske agencije broje stotine tisuće zaposlenih. Neki od njih prikupljaju podatke iz ureda u Kini. Drugi su poslani u inozemstvo. Lai ističe kako je Kini i dalje važan ljudski aspekt špijunaže i ne oslanjaju se toliko na tehnologiju. Prije svega jer se boje da bi signal mogao biti presreten i promijenjen.
Bivši obavještajac iz zapadne zemlje, koji je za Newsweek govorio anonimno, istaknuo je kako će umjetna inteligencija olakšati praćenje ljudi i prikupljanje informacija. Što u slučaju stranih špijuna znači dvosjekli mač. S jedne strane olakšava im prikupljanje informacija o 'meti', ali ih istovremeno čini metama.
'Čuvanje agenta ili obavještajnog časnika na sigurnom - ili čak na životu - bit će višestruko teže nego u prošlosti. Jer nije riječ samo o prepoznavanju lica, već i o prepoznavanju hoda, mnogim drugim načinima, a umjetna inteligencija će vjerojatno sve to prilično brzo sastaviti, a možda čak i u stvarnom vremenu', rekao je za Newsweek bivši obavještajac.