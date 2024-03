U početku ne bijaše Google: Sjeća li se itko života uz Archie i Altavistu?

U početku bijaše Google.

Zapravo, ne. Google, iako je s vremenom postao sinonim za tražilice i pretraživanje interneta, zapravo nije ni jedan od prvih dvadeset pretraživača interneta. Put od prvih tražilica do onih kakve poznajemo danas bio je trnovit i kompliciran, a eksponencijalan rast web stranica i još brži rast korisnika interneta pokazali su se kao prevelik tehnološki zalogaj za velik broj kompanija koje su pokušavale proizvesti svoje tražilice u to mlado doba interneta. One kompanije koje su prepoznale njihov komercijalni potencijal ulagale su u razvoj tehnologije, a, pogađate, takvih u početku nije bilo puno. Točnije, postojala je samo jedna.

Ovo, jako šturo i jednostavno, može odgovoriti na pitanje zašto je danas situacija takva kakva jest – Google drži preko 90 posto tržišta tražilica dok sve ostale ukupno upotrebljava manje od deset posto korisnika interneta. U potrazi za malo kvalitetnijim objašnjenjem krenimo od devedesetih i prvih pretraživača interneta.