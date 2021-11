U Osijeku pokrenuti ICT Academy i program stipendiranja svih studenata Digitalne poljoprivrede

Projekti su pokrenuti sa osječkim Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, a cilj je dodatno potaknuti tehnološki razvoj Slavonije kako bi ta regija ostvarila svoj puni potencijal

Drugi program je stipendijski program Seeds For The Future Scholarship koji Huawei u Hrvatskoj ove godine provodi u partnerstvu s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS). Vrijednost stipendijskog programa ove godine iznosi 60.000 eura, a pojedinačne stipendije u visini po 6.000 eura dobit će svih 10 upisanih redovnih studenata novog studija Digitalne poljoprivrede, koji je FAZOS ove godine pokrenuo u suradnji s FERIT-om. Riječ je o prvom takvom studiju u Hrvatskoj, ali i široj regiji. Hrvatska je jedna od prvih zemalja u regiji u kojoj Huawei pokreće svoj globalni Seeds For The Future Scholarship program kroz koji će svake godine odabrati napredan studijski program čiji će polaznici dobiti vrijedne stipendije.