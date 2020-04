Cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta možete proučiti na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potražite i na MojPosao LinkedIn profilu

Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io je usmjerena na razvoj digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući prema naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio cijele te priče? Čvrsti i složni timovi zaposlenika! Ako im se želiš pridružiti, to možeš učiniti do 11. svibnja, prijavom na natječaj za radno mjesto Senior .NET CMS Developer (m/ž), a uvjet za prijavu je barem 5 godina radnog iskustva na sličnim ili istim pozicijama.

Xellia Pharmaceuticals vodeći je proizvođač i dobavljač anti-infektivnih sredstava koja spašavaju živote, sa sjedištem u Danskoj. Kako bi osnažili svoj zagrebački tim, tvrtka zapošljava na poziciji IT MyProcess QMS Specialist (m/ž). Novom kolegi nude izazovan posao u brzo rastućoj međunarodnoj tvrtki, ugovor na neodređeno, mogućnost profesionalnog usavršavanja i priliku za rad s IT profesionalcima iz cijelog svijeta. Oglas ostaje aktivan do 30. travnja.