U Instaru vam vraćaju novce!

Kupujete novi mobitel ili PlayStation konzolu? Instar vam donosi pogodnost koju ovih dana ne bi bilo pametno propustiti…

Instar Informatika, po mišljenju vas kupaca BEST BUY domaća IT trgovina s najboljim omjerom cijene i kvalitete, vam od 29.5. do 14.6. za sve kupljene mobitele i PS4 konzole jamči 100% povrat novca u slučaju da naši Vatreni osvoje SP u Rusiji!