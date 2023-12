Tržište igara u EU cvjeta: Provjerili smo može li Hrvatska zaraditi na tom valu

Manjak kvalificirane radne snage usko je grlo koje koči rast industrije videoigara u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Vidljivi su pozitivni pomaci, ali pitanje je - kako zadržati obrazovane radnike?

Tržište računalnih igara u 27 država članica Europske unije generiralo je, prema podacima iz izvješća Understanding the value of a European Video Games Society, sastavljenog za Europsku komisiju, 23,48 milijardi eura prihoda tijekom 2022., uz porast od 15 posto u odnosu na godinu ranije.

Bilo je to 4,3 puta više nego što je ostvareno prodajom digitalne glazbe i 1,8 puta više od videa na zahtjev. Očekuje se da će do 2027. porasti za još 45 posto, na 34,28 milijardi eura, iako bi europski udio u globalnom tržištu do tada trebao pasti na 7,3 posto. Bio je na 8,7 posto 2017. godine.

Više od pola ukupne populacije ovih država između šest i 64 godine igra videoigre. Riječ je, dakle, o rastućem i potencijalno lukrativnom tržištu. Može li Hrvatska uhvatiti veći dio tog kolača? Što je potrebno da bi se to dogodilo?

Sto tvrtki radi igre