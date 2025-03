Tresla se brda, rodio se miš: Hasbro gasi virtualni stol za Dungeons and Dragons

Prema izvještaju Rascal Newsa, interni dopis poslan zaposlenicima Wizards of the Coasta potvrdio je da će se Sigil 'transformirati u DDB značajku' te da će trenutačno razvijeni dodatni sadržaji biti besplatno dostupni korisnicima. Nadalje, većina Sigilovog razvojnog tima bit će otpuštena tijekom ovog tjedna .

'Nakon nekoliko mjeseci alfa testiranja, zaključili smo da naše aspiracije za Sigil kao veću, samostalnu igru s posebnim modelom monetizacije neće biti ostvarene,' stoji u navodnoj poruci. 'Iako nismo u potpunosti realizirali viziju proširenja Sigila, tim bi trebao biti ponosan na svoja postignuća.'

Portal io9 kontaktirao je Wizards of the Coast kako bi potvrdio autentičnost poruke i otkaze, no do trenutka objave nisu dobili odgovor. Andy Collins, dizajnerski voditelj Sigila i stručnjak za pravila igara u WOTC-u, sinoć je na LinkedInu objavio da je otprilike 30 ljudi, uključujući njega, što čini otprilike 90% trenutačnog razvojnog tima, bilo pogođeno otkazima.