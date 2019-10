Trebala je drastično pojednostaviti plaćanje: Ima li nade za Facebookovu kriptovalutu koja to nije?

Povlačenje velikih kartičarskih kuća i drugih partnera vjerojatno neće zaustaviti projekt Libra. Štoviše, i drugi bi mogli krenuti stopama najveće društvene mreže svijeta

'Regulatorni aspekti i neodobravanje država članica skupine G7 država dovoljni su da se uzdrmaju temelji ionako krhke suradnje oko projekta Libra', rekao je tportalu Milan Horvat , direktor varaždinske tvrtke Fima Plus, specijalizirane za pružanje usluga na kriptotržištu.

Količina libri u optjecaju ovisit će o tome koliko je popularna. Poraste li potražnja, Libra Association će kupiti više dobara na kojima počiva i tako stvoriti nove libre. U obrnutom scenariju će isplatiti one koji ju žele zamijeniti za drugu valutu i uništiti odgovarajuću količinu libri.

Pratit će ju digitalni novčanik Calibra, a koji bi trebao razdvojiti osjetljive financijske podatke od onih vezanih uz društvenu mrežu te poslužiti za pohranu i razmjenu libre. Calibra neće biti jedini digitalni novčanik za libru, već će to moći obavljati sve slične platforme koje dobiju odobrenje Libra Associationa.

'To je velik udarac za Facebook i projekt Libra. Vjerojatno su time na određeno vrijeme značajno umanjili šanse za uspjeh u razvijenim zemljama svijeta.

Ipak, Horvat je uvjeren da to neće biti njihove konačne odluke. Promijeni li se tijek situacije, zasigurno će vrlo brzo prionuti suradnji.

U projektu Libra Prpić vidi mogućnost rušenja monopola tradicionalnih banaka, a koje novi fintech startupi, poput Revoluta, Monezea i sličnih, već neko vrijeme pokušavaju razbiti. 'Ukoliko se ostvari ovaj projekt, to će značajno povećati informiranost svijeta o kriptovalutama, pa možda s vremenom i njihovo prihvaćanje', prognozirao je.

Otvaranje vrata blockchainu

Još nije poznato hoće li i kako biti moguće jednostavno mijenjati libru za neku drugu kriptovalutu. 'Ukoliko se to ne bude moglo, to neće značiti puno za blockchain jer se radi o vrlo jednostavnom blockchainu koji, za razliku od Ethereuma, ne donosi ništa specifično, ništa što do sada nismo vidjeli.

Ukoliko se libra otvori trećim stranama, mogli bismo doživjeti novi procvat financijskih startupa, što bi moglo značajno podići bruto društveni proizvod zemalja u kojima će se to događati', smatra Prpić.

Prema Horvatovu mišljenju, libra je tek zakašnjeli odgovor na Alipay, WeChat i ostale kineske iskorake u tom području, stoga je više nego dobrodošla. Štoviše, smatra da će ju uskoro slijediti i drugi.

'Prednost je očigledna u pojednostavljenju transakcija i smanjenju transakcijskih troškova na globalnoj razini, kao i boljem praćenju te kontroliranju tijeka novca', uvjeren je Horvat. S druge strane, regulatore najviše plaši kompleksnost dizajna sustava, kao i mogućnost nastanka monopola na kontrolu globalnog sustava plaćanja.

Eventualni uspjeh libre doveo bi do afirmacije tehnologije blockchaina, primjenjive u brojnim granama industrije. 'Čim je bila objavljena vijest o tome kako u se Facebooku spremaju izdati vlastitu digitalnu valutu, mogli ste o tome doznati u raznim medijima koji inače ne prate teme vezane uz blockchain i kriptovalute', zaključio je Horvat.