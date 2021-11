Tražite zaokret u karijeri? Evo zanimljivih novih oglasa u IT sektoru

Donosimo popis atraktivnih ovotjednih oglasa za posao s portala MojPosao

Temeljna djelatnost Grupe KONČAR je proizvodnja opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, tvrtka je u potrazi za pojačanjem na poziciji: Developer (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju posjedovati barem 3 godine relevantnog radnog iskustva, a novim kolegama nude klizno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, stalan posao, profesionalni rast i razvoj te brojne beneficije. Javi im se do 10. prosinca. Sposoban/na? Vješt/a? Gladan/na novih izazova? Say no more! Human Interaction Company zapošljava na poziciji Lead JavaScript Engineer (m/ž) i traži upravo tebe! Što ti nude? Puno toga... Stalan posao u tvrtki u kojoj bi mnogi voljeli raditi. Mogućnost rada s bilo kojeg mjesta pod uvjetom da je posao odrađen. Priliku da letiš visoko poput zmaja. Ili barem onoliko koliko teodvedu tvoje vještine i "želim više" stav. Svoj životopis im pošalji do 2. prosinca.