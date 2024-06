Tražite posao u IT sektoru? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa i ponuda

HT Servisi, kao dio HT Grupe, posvećeni su izgradnji i unapređenju telekomunikacijske infrastrukture. Pozivaju te da im se pridružiš na poziciji: Voditelj realizacije na izgradnji telekomunikacijske infrastrukture (m/ž). Uz odlične uvjete rada, nude ti i obuku u skladu s interesima tvrtke i smjerovima osobnog razvoja, rad s najnovijim tehnologijama, jasno razrađen karijerni put, fleksibilno radno vrijeme, prijateljsko i poticajno radno okruženje te sjajne kolege. Prijave traju do 19. srpnja.

Sviđa ti se kombinacija pružanja podrške korisnicima i IT znanja i vještina? Voliš brze promjene i dinamičan posao? Ayvens Croatia (do nedavno ALD Automotive), poslovna linija Societe Generale Group, traga za motiviranim talentima koji žele sudjelovati u razvoju IT odjela. Točnije, zapošljavaju na poziciji: IT System Administrator (m/ž). Očekuju te prigodne i godišnje nagrade, podrška u profesionalnom usavršavanju te inspirirano i ugodno radno okruženje. Javi im se do 30. lipnja.

Grupa Selecitio, za renomiranog klijenta Connector Subsea Solutions, traži osobu koja će popuniti 'ispražnjene cipele' na radnom mjestu: Business Central Specialist (m/ž). Nude ti fleksibilno i hibridno radno okruženje, 25 dana godišnjeg odmora, međunarodno i multikulturalno radno okruženje, kontinuirano učenje i profesionalni razvoj, godišnji zdravstveni paket te dinamično radno okruženje. Ako su te zainteresirali, javi im se najkasnije do 29. lipnja.

Ako imaš iskustva u otklanjanju hardverskih i softverskih kvarova te uživaš u pružanju vrhunske korisničke podrške, ovo je prilika koju ne smiješ propustiti! Senso profi traži Servisera pisača i multifunkcijskih uređaja (m/ž) koji će se pridružiti njihovom sjajnom timu! Potrebno je posjedovati najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, a nude ti mogućnost napredovanja, edukacije i stručna usavršavanja, popuste unutar grupacije i odlične kolege. Prijave primaju do 29. lipnja.

HP-Hrvatska pošta traga za Analitičarem za kibernetičku sigurnost (m/ž). Poželjno je posjedovati 2 godine relevantnog radnog iskustva i napredno poznavati operativne sustave. Nude ti klizno radno vrijeme i mogućnost povremenog rada od kuće, restoran u sklopu zgrade, profesionalni razvoj i pohađanje specijaliziranih edukacija, prigodne godišnje nagrade i dodatno zdravstveno osiguranje s uključenim sistematskim pregledom, a rok za prijavu na oglas ističe 8. srpnja.