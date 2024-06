Tražite posao u IT sektoru? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

DataBox, jedan od vodećih pružatelja cloud i data centar rješenja u regiji, zapošljava Mrežnog inženjera (m/ž). Opis posla podrazumijeva koordinaciju spajanja i pružanje mrežne podrške poslovnim korisnicima, proaktivni nadzor CPE opreme te samostalnu analizu i evaluaciju performansa podatkovnog centra. Zauzvrat ti nude nagrade za ostvarene radne rezultate, jubilarne nagrade, subvenciju toplog obroka, pokrivene troškove vrtića, mogućnost dodatnog usavršavanja, partnerske popuste te klizno radno vrijeme. Javi im se do 23. lipnja.

Njihova misija je stvaranje drugačijeg, originalnog i jedinstvenog fashion ozračja kroz modne artikle koji čine razliku. Oni su Reverto i zapošljavaju Administratora službe za korisnike web (m/ž). Potrebno je posjedovati iskustvo u administraciji web stranica i upravljanju sadržaje, a nude ti konkurentna primanja, topli obrok, stimulacije za prijeđene mjesečne i sezonske planove te mogućnost napredovanja. Ako su te zainteresirali, javi im se do 22. lipnja.

Tvrtka Ventex, jedan od vodećih pružatelja poslovnih IT usluga i rješenja na području Republike Hrvatske, traži marljivu i entuzijastičnu osobu koja će aktivno sudjelovati u rješavanju tehničkih upita i izazova njihovih korisnika. Preciznije, zapošljavaju na poziciji: First level support tehničar (m/ž). Očekuju te ulaganja u tvoju karijeru kroz stručne edukacije i seminare, odličan mentoring uz iskusan tim specijalista, bonusi i nagrade za tvoje radne rezultate, a prijave primaju do 22. lipnja.

Jadranski naftovod zapošljava Sistem inženjer specijalista za telekomunikacije (m/ž). Tvoj radni dan sastojat će se od pregleda ispravnosti rada različitih telekomunikacijskih uređaja korištenjem najnovijih dijagnostičkih programskih alata i računalne opreme. Tvoj najuži krug kolega sastoji se od inženjera i tehničara koji su dug niz godina radili na razvoju i izgradnji najmodernijih telekomunikacijskih sustava, računalnih mreža i svjetlovodne infrastrukture. Ako posjeduješ barem 5 godina relevantnog radnog iskustva, javi im se do 2. srpnja.

Abbott, globalna zdravstvena tvrtka posvećena poboljšanju života kroz razvoj proizvoda i tehnologija koje obuhvaćaju čitavu zdravstvenu skrb, traga za pojačanjem na radnom mjestu: Commercial Execution Jr. Data Analyst (m/ž). U Abbottu možeš raditi posao koji je važan, rasti i učiti, brinuti se za sebe i obitelj, biti ono što jesi i živjeti punim životom. Radi se o tvrtki koja je prepoznata kao jedna od najboljih velikih kompanija za rad, a u to se možeš uvjeriti ako im se javiš najkasnije do 21. lipnja.