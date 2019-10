Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled najatratktivnijh poslova u brzorastućem IT sektoru. Izaberite svojeg favorita i javite se već danas

Tvrtka Pravila d.o.o. iz Umaga traži Senior web frontend developera (m/ž) , koji bi unutar malog tima programera razvijao i održavao web sučelja za poslovne aplikacije koristeći moderne web tehnologije. Zainteresirani kandidati moraju biti odgovorni, savjesni radnici i posjedovati višegodišnje iskustvo u radu s osnovnim web tehnologijama (JavaScript, HTML, CSS) te želju za učenjem. Prednost pri zapošljavanju imat će osobe koje dobro poznaju rad s VCS alatima, REST sučeljima i D3.js bibliotekom. Oglas ostaje aktivan do 23.listopada.

M+ Grupa, regionalni lider u pružanju usluga kontaktnog centra i direktnog marketinga, objavila je oglas za radno mjesto: Voditelj IT odjela (m/ž). Opis posla, između ostalog, uključuje koordiniranje i upravljanje cjelokupnim IT odjelom, predlaganje rješenja za optimizaciju poslovnih procesa te planiranje budžeta i praćenje troškova. Novom članu tima tvrtka nudi mogućnost rada u poticajnoj radnoj okolini u okruženju odličnih, ambicioznih ljudi. Vremena za prijavu na oglas imaš do 10. listopada.

Code Frame je tvrtka za razvoj web aplikacija iz Züricha sa podružnicom u Splitu (s uredom blizu centra) koja planira i razvija inovativne web aplikacije s fokusom na automatizaciju marketinga. Kako bi ojačali svoj tim u Splitu, u potrazi su za Razvojnim programerom za web aplikacije (m/ž). Pored rada na modernim web tehnologijama i poticajnog radnog okruženja u rastućoj tvrtki, kompanija svojim zaposlenicima pruža izazovne radne zadatke i priliku za rad na oblikovanju uspješnih proizvoda. Svoj životopis im pošalji do 25. listopada.